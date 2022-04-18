Ракетний удар по Львову. Є загиблі та постраждалі

Відомо про шість загиблих та вісім постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина

Триває ліквідація наслідків ракетних ударів

Внаслідок ворожого обстрілу Львова у понеділок зранку, 18 квітня, є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

«На жаль, є загиблі та постраждалі. Станом на цю годину відомо про шість загиблих та вісім постраждалих. Серед постраждалих – одна дитина», – написав він.

Козицький також уточнив, що постраждали три об‘єкти військової інфраструктури. «За інформацією Повітряного командування «Захід», сьогодні вранці відбулося чотири ракетних удари по Львову. Три – по об‘єкти військової інфраструктури. Один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі. Гасіння ще триває. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень», – йдеться у повідомленні.

Мер міста Андрій Садовий уточнив, що деякі вулиці наразі перекриті. «Триває ліквідація наслідків ракетних ударів. Всі служби працюють на місці. До уваги водіїв, перекрито рух по вулицях: Левандівська (від вул. Сяйво до вул. Шевченка), вул. Шевченка в районі повороту на вул. Тунельну (готель НТОН)», – написав Садовий у Facebook.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. За попередньою інформацією по території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

До слова, у Львові почали облаштовувати перше контейнерне містечко для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок.

Нагадаємо, окупанти не припиняли обстрілів Луганської області 17 квітня та вночі 18 квітня. Внаслідок влучання снаряду загорівся спорткомплекс «Олімп» у Кремінній. Загалом по області спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

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