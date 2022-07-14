Обстріл Миколаєва: рятувальники показали наслідки (фото, відео)

Інформація стосовно постраждалих уточнюється

Зранку 14 липня м. Миколаїв та Баштанка в черговий раз піддався ворожому обстрілу. Окупанти знову цілили по цивільним: є влучання у заклади освіти, об'єкти інфраструктури, а також в житловий будинок. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

У Миколаєві, в результаті обстрілу зафіксовані часткові руйнування готелю та освітніх закладів. Вогнеборці Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували дві пожежі на площі 10 кв. м та 30 кв. м. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.

У м. Баштанка в результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них сталося руйнування житлового будинку. Під час обстеження місця події рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, якого вибуховою хвилею відкинуло від будинку на відстань близько 30 метрів.

Нагадаємо, у Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.

Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів.

Голова місцевої ОВА Віталій Кім повідомив про постраждалих.