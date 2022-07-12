Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
Поранено 12 осіб
Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, тепер кількість постраждалих збільшилась. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.
«На цей час відомо про 12 поранених», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.
Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.
Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.