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  4. Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
рус
    Події в Україні

    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)

    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
    фото: ДСНС

    Поранено 12 осіб

    Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу. Спочатку було відомо про чотирьох поранених, тепер кількість постраждалих збільшилась. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram.

    «На цей час відомо про 12 поранених», – йдеться в повідомленні.

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    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)
    фото: ДСНС

    Як повідомлялося, під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про понад 20 вибухів.

    Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву.

    Нагадаємо, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
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    Атака на Миколаїв: кількість постраждалих збільшилась (фото)