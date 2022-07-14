  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих
рус
    Події в Україні

    Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих

    Відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об&rsquo;єкту транспортної інфраструктури та готелю - Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих
    Відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю
    фото: «Новости N»

    Одну людину поранено

    Зранку 14 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

    «Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено», – йдеться в повідомленні.

    Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

    Крім того, вчора у першій половині дня зафіксовані обстріли с. Новоселівка Первомайскої громади. Внаслідок яких загинуло чотири людини та дві поранено.

    14 липня, орієнтовно о 01:00, були обстріли у м. Баштанка Баштанської громади. За попередньою інформацією є зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.

    14 липня, орієнтовно о 00:00 та 04:00, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, у Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.

    Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.

    Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів.

    Читайте також інтерв’ю: Віталій Кім: Снарядів нам не вистачає, решта – дрібниці
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia Віталій Кім
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих