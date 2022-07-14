Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих
Одну людину поранено
Зранку 14 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.
«Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено», – йдеться в повідомленні.
Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.
Крім того, вчора у першій половині дня зафіксовані обстріли с. Новоселівка Первомайскої громади. Внаслідок яких загинуло чотири людини та дві поранено.
14 липня, орієнтовно о 01:00, були обстріли у м. Баштанка Баштанської громади. За попередньою інформацією є зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.
14 липня, орієнтовно о 00:00 та 04:00, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.
Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.
Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів.