Атака на Миколаїв: голова ОВА повідомив про постраждалих

Відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю

Одну людину поранено

Зранку 14 липня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Наразі відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено», – йдеться в повідомленні.

Попердньо без жертв. Детальна інформація уточнюється.

Крім того, вчора у першій половині дня зафіксовані обстріли с. Новоселівка Первомайскої громади. Внаслідок яких загинуло чотири людини та дві поранено.

14 липня, орієнтовно о 01:00, були обстріли у м. Баштанка Баштанської громади. За попередньою інформацією є зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.

14 липня, орієнтовно о 00:00 та 04:00, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.

Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що у результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів.