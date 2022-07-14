У Миколаєві знову прогриміли потужні вибухи
Перебувайте в укриттях
Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Сирени в місті почали лунали о 04:25, а підтвердження про вибухи з'явилось о 05:07.
«Миколаїв, лунають потужні вибухи!», – написав Сєнкевич.
Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.
«Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів у соціальних мережах!» – заклика мер Миколаєва.
Нагадаємо, 13 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.
Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.
Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.