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    У Миколаєві знову прогриміли потужні вибухи

    У Миколаєві прогриміли вибухи - У Миколаєві знову прогриміли потужні вибухи
    У Миколаєві прогриміли вибухи

    Перебувайте в укриттях

    Під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Сирени в місті почали лунали о 04:25, а підтвердження про вибухи з'явилось о 05:07.

    «Миколаїв, лунають потужні вибухи!», – написав Сєнкевич.

    Мешканців Миколаєва просять не нехтувати сигналами тривоги і перебувати в укриттях.

    «Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатись в укриттях. Не публікуйте фото і відео з місць прильотів у соціальних мережах!» – заклика мер Миколаєва.

    Нагадаємо, 13 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

    Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві знову прогриміли потужні вибухи