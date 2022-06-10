Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка

Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу

РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька

Рашисти не досягли успіху в оточенні Сєвєродонецька, а у тимчасово захопленому Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня. Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки.

«У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, на зайнятому російськими військами півдні України доступ до безпечної питної води непостійний, а серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах тривають. \

Згідно з зведенням розвідки, тривають бої навколо Сєвєродонецька. «Навколо Сєвєродонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан раніше заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

Також повідомлялося, що окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери