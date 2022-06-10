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    Політика

    Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка

    Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу - Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка
    Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу
    фото:міськрада Маріуполя

    РФ контролює більшу частину Сєвєродонецька

    Рашисти не досягли успіху в оточенні Сєвєродонецька, а у тимчасово захопленому Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки були зареєстровані з травня. Про це йдеться у щоденному звіті міністерства оборони Великої Британії, яке посилається на дані розвідки.

    «У Херсоні, ймовірно, критичний дефіцит ліків, а Маріуполю загрожує великий спалах холери. Поодинокі випадки холери зареєстровані з травня. Медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, вже близькі до колапсу: великий спалах холери в Маріуполі ще більше погіршить ситуацію», – йдеться в повідомленні.

    За даними британської розвідки, на зайнятому російськими військами півдні України доступ до безпечної питної води непостійний, а серйозні перебої в телефонному зв'язку та інтернет-послугах тривають. \

    Згідно з зведенням розвідки, тривають бої навколо Сєвєродонецька. «Навколо Сєвєродонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я Доріт Ніцан раніше заявила, що через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою. Вона додала, що до 2011 року в Маріуполі були випадки холери. Тож наразі у ВООЗ готуються до нових можливих спалахів.

    Також повідомлялося, що окупанти закривають Маріуполь на карантин через ризик поширення холери

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    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Маріуполь на порозі великої епідемії – британська розвідка