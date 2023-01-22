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Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери
Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами
фото: nabu.gov.ua

В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери.

Детективи зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери фото 1

Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за «перемогу» у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг.

Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери фото 2

Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисяч доларів.

Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери фото 3

Правоохоронці встановили, що до афери був причетний заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Викрили його вдалося завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання. В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ.

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Раніше повідомлялося, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.

Теги: Кабмін бізнес слідство населення

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