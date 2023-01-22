Заступника міністра викрили на хабарі: стали відомі подробиці афери

Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами

В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис. Національне антикорупційне бюро розкрило подробиці афери.

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Детективи зазначили, що влітку 2022 року Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Слідство встановило, що низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

Чиновники уклали договори з підприємцями за завищеними цінами. Бізнес своєю чергою мав передати посадовцям за «перемогу» у тендерах 280 млн гривень, які становили різницю між реальною та закупною вартістю послуг.

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Під час проведення обшуків в офісі підприємців виявили та вилучили 920 тисяч гривень та 38,7 тисяч доларів.

Правоохоронці встановили, що до афери був причетний заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Викрили його вдалося завдяки оперативному проникненню детективів до складу угруповання. В операції з викриття взяли участь понад 150 співробітників НАБУ.

Проти заступника міністра відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до афери.

Раніше повідомлялося, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України призначив Василя Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року.