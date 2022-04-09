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    Економіка та фінанси

    Міністр інфраструктури розповів про орієнтири України під час відбудови

    Кубраков закликав країни ЄС запроваджувати ще більш оперативні та потужні санкції, щоб закінчити війну - Міністр інфраструктури розповів про орієнтири України під час відбудови
    Кубраков закликав країни ЄС запроваджувати ще більш оперативні та потужні санкції, щоб закінчити війну

    За словами Кубракова, країни-партнери зможуть долучитися до відновлення міст і транспортної інфраструктури України

    Європейський Союз має не лише посилювати санкції проти Росії та її союзників, а і сприяти стабільній роботі економіки України. Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками участі у засіданні Ради Європейського Союзу.

    «Подякував за підтримку України та просування рішення щодо нових санкцій щодо Росії та її поплічників. Особисто провів багато робочих розмов з колегами щодо важливості блокування морських портів та мережі автошляхів ЄС для окупанта. Однак цих заходів замало», – написав Кубраков.

    Він закликав країни ЄС запроваджувати ще більш оперативні та потужні санкції, щоб закінчити війну.

    «Україна продовжує щоденний спротив агресору. Важливою частиною цього процесу залишається підтримка економічної стабільності країни», – зазначив міністр інфраструктури.

    Уряд працює над відновленням та перебудовою ланцюжків постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств, адже Україна є важливим постачальником продукції та сировини для багатьох країн ЄС.

    «Ми очікуємо на підтримку Заходу в процесі інтеграції української залізничної та автотранспортної системи у відповідні системи ЄС», – повідомив Кубраков.

    За його словами, країни-партнери зможуть долучитися до відновлення міст і транспортної інфраструктури України.

    «Нові проєкти, технології, компанії, а також матеріали – ми розраховуємо тут на підтримку міст. Наразі вже є кілька державних ініціатив, які стосуватимуться консолідації сил світових проєктних та підрядних організацій, архітектурних бюро та архітекторів міст, а також волонтерів», – розповів очільник Мінінфраструктури.

    Він підкреслив, що під час відбудови інфраструктури Україна орієнтуватиметься на рішення, що дозволять захищати інфраструктуру, створювати інструменти для захисту цивільного населення та оперативної евакуації підприємств в умовах війни.

    «Ми не зможемо працювати як раніше – адже вимушені ставати сильнішими. Україна, її війська та жителі – це наразі щит, який закриває цивілізовану Європу від варварської культури», – резюмував Кубраков.

    Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив, що ключові українські підприємства змогли відновити роботу. Так, у Запоріжжі запрацювала низка великих державних і приватних виробництв, що мають потужний експортний потенціал.

    Теги: ЄС росія окупанти міністр санкції війна Україна уряд окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    Міністр інфраструктури розповів про орієнтири України під час відбудови