Міністр інфраструктури розповів про орієнтири України під час відбудови

Кубраков закликав країни ЄС запроваджувати ще більш оперативні та потужні санкції, щоб закінчити війну

За словами Кубракова, країни-партнери зможуть долучитися до відновлення міст і транспортної інфраструктури України

Європейський Союз має не лише посилювати санкції проти Росії та її союзників, а і сприяти стабільній роботі економіки України. Про це у Facebook заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками участі у засіданні Ради Європейського Союзу.

«Подякував за підтримку України та просування рішення щодо нових санкцій щодо Росії та її поплічників. Особисто провів багато робочих розмов з колегами щодо важливості блокування морських портів та мережі автошляхів ЄС для окупанта. Однак цих заходів замало», – написав Кубраков.

Він закликав країни ЄС запроваджувати ще більш оперативні та потужні санкції, щоб закінчити війну.

«Україна продовжує щоденний спротив агресору. Важливою частиною цього процесу залишається підтримка економічної стабільності країни», – зазначив міністр інфраструктури.

Уряд працює над відновленням та перебудовою ланцюжків постачання та експорту продукції для ключових українських підприємств, адже Україна є важливим постачальником продукції та сировини для багатьох країн ЄС.

«Ми очікуємо на підтримку Заходу в процесі інтеграції української залізничної та автотранспортної системи у відповідні системи ЄС», – повідомив Кубраков.

За його словами, країни-партнери зможуть долучитися до відновлення міст і транспортної інфраструктури України.

«Нові проєкти, технології, компанії, а також матеріали – ми розраховуємо тут на підтримку міст. Наразі вже є кілька державних ініціатив, які стосуватимуться консолідації сил світових проєктних та підрядних організацій, архітектурних бюро та архітекторів міст, а також волонтерів», – розповів очільник Мінінфраструктури.

Він підкреслив, що під час відбудови інфраструктури Україна орієнтуватиметься на рішення, що дозволять захищати інфраструктуру, створювати інструменти для захисту цивільного населення та оперативної евакуації підприємств в умовах війни.

«Ми не зможемо працювати як раніше – адже вимушені ставати сильнішими. Україна, її війська та жителі – це наразі щит, який закриває цивілізовану Європу від варварської культури», – резюмував Кубраков.

Нагадаємо, раніше Кубраков повідомив, що ключові українські підприємства змогли відновити роботу. Так, у Запоріжжі запрацювала низка великих державних і приватних виробництв, що мають потужний експортний потенціал.