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    Події в Україні

    Не бачу в окупантів намірів захопити Миколаїв – Кім про ситуацію в області

    Голова області каже, що&nbsp;мисливці та прості жителі відбили у ворога дуже багато техніки - Не бачу в окупантів намірів захопити Миколаїв – Кім про ситуацію в області
    Голова області каже, що мисливці та прості жителі відбили у ворога дуже багато техніки
    фото: t.me/mykolaivskaODA

    Обстріли Миколаївщини потрібні для залякування мешканців та прикриття переміщення військ РФ

    Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що в регіоні ситуація стабільна. Наразі він не бачить намірів російських загарбників захопити місто Миколаїв. Про це розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

    Віталій Кім переконаний, що окупанти не планують захопити обласний центр. Що стосується активних боїв, то вони ведуться, зі слів глави Миколаївської ОВА, на кордоні з Херсонською областю.

    Віталій Кім каже, що є загроза, що область окупанти продовжать обстрілювати. Це, на його думку, може допомогти рашистам просувати своїй війська на схід.

    «Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу», – підкреслив він.

    Також він повідомив, що не бачить загрози прориву російських окупантів через Вознесенськ до Одеси.

    Як сказав Кім, мисливці та прості жителі Миколаївської області відбили у ворога дуже багато техніки. Згодом її передали на потреби Збройних Сил.

    Глава ОВА зазначив, що є закон, який передбачатиме викуп техніки. Однак поки він не набув чинності.

    «Але наші жителі загалом усі патріоти – вони самі здають дуже багато одиниць техніки», – розповів Кім.

    Нагадаємо, Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина закон Миколаїв військові Україна місто окупація #stoprussia
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    Не бачу в окупантів намірів захопити Миколаїв – Кім про ситуацію в області