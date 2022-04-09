Не бачу в окупантів намірів захопити Миколаїв – Кім про ситуацію в області

Голова області каже, що мисливці та прості жителі відбили у ворога дуже багато техніки

Обстріли Миколаївщини потрібні для залякування мешканців та прикриття переміщення військ РФ

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що в регіоні ситуація стабільна. Наразі він не бачить намірів російських загарбників захопити місто Миколаїв. Про це розповів в інтерв'ю «РБК-Україна».

Віталій Кім переконаний, що окупанти не планують захопити обласний центр. Що стосується активних боїв, то вони ведуться, зі слів глави Миколаївської ОВА, на кордоні з Херсонською областю.

Віталій Кім каже, що є загроза, що область окупанти продовжать обстрілювати. Це, на його думку, може допомогти рашистам просувати своїй війська на схід.

«Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу», – підкреслив він.

Також він повідомив, що не бачить загрози прориву російських окупантів через Вознесенськ до Одеси.

Як сказав Кім, мисливці та прості жителі Миколаївської області відбили у ворога дуже багато техніки. Згодом її передали на потреби Збройних Сил.

Глава ОВА зазначив, що є закон, який передбачатиме викуп техніки. Однак поки він не набув чинності.

«Але наші жителі загалом усі патріоти – вони самі здають дуже багато одиниць техніки», – розповів Кім.

Нагадаємо, Миколаївська область майже вільна від окупантів – Кім.

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