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Військовий експерт пояснив, які наслідки для росіян матиме нестача офіцерів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий експерт пояснив, які наслідки для росіян матиме нестача офіцерів
У Росії бракує офіцерів, щоб готувати мобілізованих
фото з відкритих джерел

Нема кому займатися підготовкою мобілізованих на війну в Україні

У російській армії бракує досвідчених офіцерів, адже багато з них загинули на початку повномасштабної війни. Тож якісно навчати мобілізованих просто нікому. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав член Чеської асоціації міжнародних досліджень, колишній науковий співробітник Королівського інституту міжнародних відносин у Лондоні, військовий експерт та фахівець з безпеки Юрій Федоров.

«Це одна з найболючіших і найслабших точок російської армії. Якщо мобілізовано 300 тис., з яких 150 – 200 тис. зараз готуються до бойових дій, то їх мають навчати офіцери. На одного офіцера зазвичай припадає близько 10 рядових. Припустимо, що у навчальних частинах припадатиме більше рядових на одного офіцера, але все одно для підготовки 200 тис. мобілізованих потрібно 15 – 20 тис. офіцерів, які займатимуться цими рядовими, підтримуватимуть дисципліну, навчатимуть військовому життю і бойовій підготовці. А де їх взяти? Їх немає», – каже експерт.

За словами Юрія Федорова, проблему вирішують за рахунок дострокового випуску курсантів військових училищ. Але це 20-річні хлопці, котрі не мають не те що бойового досвіду, а й навіть досвіду військової служби.

«Можливо залучатимуть мобілізованих офіцерів запасу, але ці офіцери закінчили військові кафедри років 15-20 тому і вже забули, чого їх там навчали. Тобто підготовка мобілізованих буде вкрай низького рівня», – вважає Федоров.

Нагадаємо, головнокомандувач  ЗСУ Валерій Залужний не виключає, що Російська Федерація може вдатися до повторної спроби наступу вже в лютому. Для України головне утримати лінію фронту й не здавати позиції, оскільки звільняти території для наших солдатів набагато важче. 

Також Кремль посилює режим цензури для підконтрольних владі ЗМІ на тлі чуток про другу хвилю мобілізації та рішення збільшити чисельність армії ще на 350 тисяч осіб, про яку оголосив міністр оборони Сергій Шойгу.

Як повідомлялося, незважаючи на заяви російської влади про начебто закінчення мобілізації в країні-терористці, внаслідок якої вмирати відправили щонайменше 300 тис. осіб, у великих містах РФ відновилися облави на потенційне гарматне м'ясо.

Крім того, російським солдатам, які відправляються для участі у війні в Україні в рамках мобілізації, буде надано право безкоштовно заморозити свої статеві клітини в кріобанках.

Читайте також: Військовий експерт Юрій Федоров: Повторний штурм Києва приречений на провал

 

Теги: міністр військові Сергій Шойгу Валерій Залужний

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