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Російські окупанти перед відправкою на війну зможуть безкоштовно заморозити сперму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російські окупанти перед відправкою на війну зможуть безкоштовно заморозити сперму
У РФ очікується друга хвиля мобілізації
фото з відкритих джерел

РФ створює безкоштовний кріобанк генетичного матеріалу для громадян РФ, які беруть участь у бойових діях в Україні

Російським солдатам, які відправляються для участі у війні в Україні в рамках мобілізації, буде надано право безкоштовно заморозити свої статеві клітини в кріобанках. Про це повідомляє вранці в середу російське пропагандистське агентство ТАСС.

Агентство цитує лист російського міністерства охорони здоров’я, отриманий президентом «Союзу адвокатів Росії» Ігорем Труновим у відповідь на його звернення до глави уряду РФ із пропозицією про створення безкоштовного кріобанку генетичного матеріалу для громадян РФ, які беруть участь у бойових діях в Україні.

«Міністерство охорони здоров'я РФ визначило можливість фінансового забезпечення за рахунок коштів федерального бюджету з безкоштовної консервації та зберігання статевих клітин (сперматозоїдів) для громадян, мобілізованих для участі у СВО, на 2022-2024 роки», - наводить агентство зміст відповіді.

Надалі члени сімей мобілізованих зможуть безкоштовно скористатися замороженим біоматеріалом за наявності показань у рамках обов'язкового медичного страхування.

У ході оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним наприкінці вересня так званої часткової мобілізації було призвано, за заявами російської влади, близько 300 тис. осіб, хоча багато експертів вважають, що реальна кількість була значно більшою. Сотні тисяч російських чоловіків призовного віку тікали з РФ.

Хоча російська влада заявляла наприкінці жовтня, що всі плани щодо мобілізації були виконані і в подальшому наборі військовослужбовців потреби немає, указу про відміну мобілізації так і не було. Більшість спостерігачів переконані, що в найближчі місяці слід очікувати другої хвилі мобілізації у РФ.

Як повідомлялося, Кремль заборонив підконтрольним владі ЗМІ поширювати будь-які заяви щодо мобілізації

Кремль посилює режим цензури для підконтрольних владі ЗМІ на тлі чуток про другу хвилю мобілізації та рішення збільшити чисельність армії ще на 350 тисяч осіб, про яку оголосив міністр оборони Сергій Шойгу.

Теги: росія окупанти війна мобілізація

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