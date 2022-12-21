Росія готує загальну мобілізацію та закриття кордонів для чоловіків – Данілов

Секретар РНБО вважає, що Кремль може не випускати з РФ чоловіків віком до 65 років

Керівництво Російської Федерації наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні. Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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За його словами, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

«Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якби цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати. Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації», – зазначив Данілов.

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Зазначимо, раніше Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії. За його словами, РФ повинна переглянути свою агресивну політику стосовно цивілізованого світу. Інакше кількість вибухів на її території лише збільшуватиметься.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.