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Мобілізація попів. Патріарх Кирило вимолює у Путіна поблажку 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мобілізація попів. Патріарх Кирило вимолює у Путіна поблажку 
Глава російської церкви підтримує війну, та не хоче йти гарматним м'ясом
фото з відкритих джерел

Глава РПЦ повідомив, що канони суворо забороняють священнослужителям вступати на військову службу. А підтримувати геноцид українців – дозволяють

Патріарх РПЦ Кирило просить у російської влади змилуватися і не відправляти священників російської церкви на війну в Україну. Кирило хоче передбачити у законодавстві країни-терористки РФ відстрочку від мобілізації для представників духовенства та доручив зайнятися цим питанням правовому управлінню Московської патріархії. Про це він заявив у доповіді на єпархіальних зборах у Москві. 

«Користуючись нагодою, відповім на хвилююче багатьох питання про те, чи підлягають священнослужителі мобілізації у разі оголошення такої. На жаль, у законодавстві відстрочення від мобілізації для представників духовенства на сьогоднішній день не передбачено. При цьому святі канони церкви забороняють священнослужителям вступати на військову службу», – зазначив він. 

За словами Кирила, завдання духовенства, мовляв, не в тому, щоб брати зброю та брати участь у бойових діях. Тому в ході часткової мобілізації їм вдалося домогтися відстрочки від призову для священнослужителів на весь час перебування у священному сані.

«Водночас вважаю важливим, щоб це рішення було закріплене. Мною вже дано відповідне доручення правовому управлінню Московської патріархії, яке прошу разом із двома вже згаданими вище синодальними відділами впритул зайнятися вирішенням цього завдання», – додав Кирило.  

Однак це не заважає Кирилові гаряче підтримувати вбивства українців. Він неодноразово схвалював війну Кремля і навіть благословляв вбивства українців. 

Наприклад, після Літургії у свій день народження Кирило висловив особливу подяку кремлівському диктаторові Володимиру Путіну, наголосивши, мовляв, вони однодумці з дуже важливих питань сучасності. Відтак Кирило іще раз наголосив на тому, що церква виступає за війну в Україні, вбивства та терор українців та воєнні злочини армії рашистів. 

Теги: геноцид росія церква

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