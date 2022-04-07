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    Події в Україні

    Окупанти програли війну за Харьків – Синєгубов

    Окупанти програли війну за Харьків – Синєгубов
    фото: Нацгвардія

    Синєгубов: «Харків показав свою силу»

    Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що війну за Харків росіяни вже програли. Про це він написав на в Телеграм.

    «Війну за Харків росіяни програли. Харків показав свою силу, Збройні сили України показали свою силу, як і інші підрозділи – Національна гвардія, Національна поліція, Тероборона. Нам є чим захищатися, ми – на своїй землі, і це не гучні слова, бо об’єдналися всі. Збройні Сили на фронті, волонтери об’єдналися в тилу. І ми працюємо на те, щоб забезпечити нашу перемогу спільними діями», – йдеться у повідомленні.

    Він зазначив, що не забули про жодну громаду, про жоден населений пункт Харківщини. Але й не забудуть жодного зрадника, який пішов на співпрацю з росіянами.

    «Ми готові захищати, поки не виженемо окупантів туди, звідки вони прийшли. Наші ЗСУ показують дійсно дивовижний результат», – додав Синєгубов.

    Нагадаємо, під час останнього обстрілу Харкова, рашисти влучили у школу і станцію метро.

    Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив сьогодні, 7 квітня, вранці, що за добу ворог завдав 48 ударів із реактивних систем залпового вогню, артилерії та мінометів по території Харківщини.

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти програли війну за Харьків – Синєгубов