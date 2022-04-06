Українські бійці успішно відбили дев'ять ворожих атак на Донбасі

Підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету й один безпілотний літальний апарат

На Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил протягом поточної доби успішно відбили дев'ять ворожих атак, повідомляється на сторінці ООС у соцмережі Фейсбук.

«Зокрема, українські захисники знищили шість танків, п'ять одиниць броньованої та шість одиниць автомобільної техніки, чотири артилерійські системи противника», – наголошується в повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету й один безпілотний літальний апарат ворога.

Нагадаємо, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» за добу знищили три російські танки, літак і БМП.

Як раніше повідомлялося, українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю. Також десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі.