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    Пентагон порахував, скільки російських військ продовжує воювати в Україні

    В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Пентагон порахував, скільки російських військ продовжує воювати в Україні
    В Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: генштаб ЗСУ

    Понад 30 російських батальйонно-тактичних груп зосереджено у Донбасі

    На території України зараз перебуває понад 80 батальйонно-тактичних груп Росії, заявляють у Міноборони США. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Високопосадовець Міноборони США наголосив, що Росія застосувала близько 130 батальйонно-тактичних груп для вторгнення в Україну. У Пентагоні заявили, що понад 30 російських батальйонно-тактичних груп зосереджено у Донбасі.

    У США вказують, що Росія вивела війська з-під Києва, Чернігова, а сфокусувала активність на Ізюмі, Маріуполі.

    Нагадаємо, що в Україні триває 43-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

    Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пентагон порахував, скільки російських військ продовжує воювати в Україні