Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині
Двом чоловікам оголошено підозри, а організаторка псевдоголосування переховується на тимчасово окупованій території
СБУ

Зловмисники «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит

Жителька Миколаївщини зароз з поплічниками добровільно брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму в області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему «референдуму» у соціальних мережах. Зокрема, «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.

СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині фото 1

«Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині фото 2
СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині фото 3

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. 

Читайте також:

Теги: референдум Миколаївщина окупанти СБУ росія Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ встановила місцеперебування всіх зрадників та їхніх «координаторів» з РФ, причетних до організації незаконного плебісциту
Терористи «ДНР» сфальсифікували присутність іноземних спостерігачів на «референдумі»
Вчора, 13:21
РФ провела псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України
Союзник РФ не визнав «референдумів» на окупованих територіях України
Вчора, 06:58
«Очолив» перелік колаборантів терорист Пасічник
Дев'ятеро зрадників-організаторів псевдореферендумів отримали підозри: список 
1 жовтня, 13:05

Кримінал

СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині
СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині
СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець
СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець
Видав себе за московського батюшку. Суд покарав студента, який вициганив гроші у фермера
Видав себе за московського батюшку. Суд покарав студента, який вициганив гроші у фермера
Стрілянина в Чернівцях: що відомо про вбиту 22-річну патрульну
Стрілянина в Чернівцях: що відомо про вбиту 22-річну патрульну
Конфіскація російських активів: ДБР передало уряду список компаній
Конфіскація російських активів: ДБР передало уряду список компаній
Співпрацює з рашистами: на Донеччині поліція повідомила про підозру гауляйтеру
Співпрацює з рашистами: на Донеччині поліція повідомила про підозру гауляйтеру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Хачапурі чи Путін? Власник бару у Грузії поставив на місце провокаторку Собчак
84K
США несподівано скликають Радбез ООН
84K
Лукашенко відчуває недобре: визнав, що готується до повалення
33K
Операція «наступник». ЗМІ назвали, хто замінить Путіна на посаді
15K
Український посол у Казахстані довів росіян до істерики
12K
Кабмін змінить ціну на виїзд чоловіків за кордон

Новини

ООН чекає на «зелене світло» для відправлення місії до Оленівки
Сьогодні, 08:04
Окупанти перегруповують свої війська на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Стабільність режиму Путіна під загрозою. Аналітики ISW назвали причину
Сьогодні, 06:52
Порошенко у Швеції: припиняйте розмови про ПДЧ, ми йдемо до НАТО експресшляхом
Вчора, 14:50
«У Білорусі все добре завдяки дружбі з Росією»: аналітики пояснили, як бреше пропаганда Лукашенка
Вчора, 13:19
РФ перекидає в Україну росгвардійців із Сибіру і війська із Сирії
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту