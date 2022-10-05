СБУ викрила агентів РФ, які готували «референдум» на Миколаївщині

Зловмисники «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит

Жителька Миколаївщини зароз з поплічниками добровільно брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму в області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно», – йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему «референдуму» у соціальних мережах. Зокрема, «розганяли» фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.

«Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України повідомила про підозри ще 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя.

Нагадаємо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії.