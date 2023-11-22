Окупанти атакували безпілотником «швидку» на Херсонщині (фото)

Удар стався, коли лікарі поверталися з виклику

Російські терористи вдарили з безпілотника по автівці «швидкої» на Херсонщині. Про це повідомляє пресслужба місцевої ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це сталося вчора на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику», – йдеться в повідомленні.

Дивом медики не постраждали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.