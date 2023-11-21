Після ракетної атаки ЗСУ збили ворожий дрон Mohajer-6 над Одещиною

Розвідувально-ударний БпЛА був знищений над морем

Сьогодні, 21 листопада, українські захисники знищили ворожий розвідувальний дрон Mohajer-6 в Одеській області. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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Зазначається, що розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6 був знищений над морем.

Це результат роботи сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування «Південь».

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Mohajer-6 – БПЛА іранського виробництва, здатний нести корисне навантаження для багатоспектрального спостереження і до чотирьох боєприпасів з високоточним наведенням.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура. Сили оборони півдня повідомили, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.