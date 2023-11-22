Кремль намагається вгамувати істерику росіян через дії ЗСУ на Херсонщині – ISW

У російському інформаційному просторі постійно наростають нарікання

Міністерство оборони Росії і російські чиновники намагаються «вгамувати російську істерику» навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. Про це йдеться у новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики звернули увагу на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який виступив на колегії міноборони Росії 21 листопада і сказав, що російські війська перешкодили всім спробам України провести успішні «десантні операції на херсонському напрямку».

«Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнних блогерів щодо нездатності Росії відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно наростають у російському інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

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Аналітики зауважили, що російські воєнні блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області і скаржаться на те, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.