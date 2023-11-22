Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль намагається вгамувати істерику росіян через дії ЗСУ на Херсонщині – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кремль намагається вгамувати істерику росіян через дії ЗСУ на Херсонщині – ISW
Перші фото ЗСУ на лівому березі Херсонщини
фото: Володимир Зеленський/Telegram

У російському інформаційному просторі постійно наростають нарікання

Міністерство оборони Росії і російські чиновники намагаються «вгамувати російську істерику» навколо українських операцій на східному (лівому) березі Херсонської області. Про це йдеться у новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який виступив на колегії міноборони Росії 21 листопада і сказав, що російські війська перешкодили всім спробам України провести успішні «десантні операції на херсонському напрямку».

«Заява Шойгу, ймовірно, є спробою применшити стурбованість деяких російських воєнних блогерів щодо нездатності Росії відбити українські атаки на східному березі Дніпра, але навряд чи заспокоїть нарікання, що постійно наростають у російському інформаційному просторі», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські воєнні блогери продовжують визнавати українську присутність на лівому березі Херсонської області і скаржаться на те, що російські війська не в змозі придушити українські операції в цьому районі.

Нагадаємо, триває 637-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два склади боєприпасів противника.

Теги: росія війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони вдарили по ворогу 19 листопада
Відплата за 128-му бригаду. ЗСУ розгромили окупантів під час нагородження на Херсонщині
21 листопада, 11:39
Українські війська змогли розширити зону контролю біля західної частини Кринок
ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: де йдуть бої
21 листопада, 08:35
Підрив Каховської ГЕС завадив ЗСУ закріпитися на лівому березі Херсонщини влітку
Екскомандир «Айдару» пояснив, що зірвало наступ ЗСУ на лівий берег Херсонщини
19 листопада, 17:18

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7356
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua