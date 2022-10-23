Окупанти атакували Запоріжжя дронами й ракетами (фото)
Навколишні населені пункти окупанти обстріляли з використанням ракет С-300
Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в ніч проти 23 жовтня війська Росії атакували Запоріжжя «шахідами».
На місці обстрілів знайшли уламки дронів іранського виробництва.
Повідомляється, що в Запоріжжі один з дронів уразив громадську будівлю. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.
Навколишні населені пункти окупанти обстріляли з використанням ракет С-300. Було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району.
Унаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК «С-300» пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.
Попередній раз російські терористи атакували Запоріжжя 21 жовтня. Унаслідок обстрілу у житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.
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