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Окупанти атакували Запоріжжя дронами й ракетами (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Запоріжжя дронами й ракетами (фото)
Росія продовжує тероризувати мирне населення Запоріжжя та області
фото: О. Старух

Навколишні населені пункти окупанти обстріляли з використанням ракет С-300

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в ніч проти 23 жовтня війська Росії атакували Запоріжжя «шахідами».

На місці обстрілів знайшли уламки дронів іранського виробництва.

Повідомляється, що в Запоріжжі один з дронів уразив громадську будівлю. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Навколишні населені пункти окупанти обстріляли з використанням ракет С-300. Було здійснено ракетний обстріл одного з сіл Запорізького району.

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Унаслідок потрапляння трьох ракет із використанням ЗРК «С-300» пошкоджено приватні будинки та приміщення школи.

Попередній раз російські терористи атакували Запоріжжя 21 жовтня. Унаслідок обстрілу у житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося загоряння, зруйнована стіна.

Теги: Запоріжжя окупанти обстріл

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