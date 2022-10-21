Обстріл Запоріжжя та загроза для Каховської ГЕС. П'ять важливих подій 21 жовтня 

«Главком» пропонує в одній новині всі найголовніші події п'ятниці

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні тривали обстріли мирних міст окупантами, та наші ЗСу дають гідну відсіч рашистам. На вечір «Главком» традиційно зібрав для вас у добірку все найважливіше з цього дня, що варто знати.

Ранкова атака на Запоріжжя

Російські терористи вранці 21 жовтня атакували Запоріжжя ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури. Також окупанти поцілили в школу в одному з районів Запоріжжя.

Рашисти імовірно планують теракт на Каховській ГЕС

Підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У випадку підриву під ударом стихії опиняться десятки українських населених пунктів, в тому числі Херсон». Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і торкнуться всього Чорноморського регіону.

На тлі повідомлень про можливу підготовку російського теракту на Каховській гідроелектростанції (ГЕС), українська сторона вимагає направити на об'єкт міжнародну місію спостерігачів.

Гроші від ЄС

До кінця поточного року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі €9 млрд. Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На саміті Євросоюзу міністрам фінансів країн-учасниць доручили розробити механізм виділення Україні щонайменше €18 млрд у 2023 році.

За словами президентки Єврокомісії, Україна просить забезпечити фінансування у розмірі приблизно €3-4 млрд на місяць, щоб мати достатньо ресурсів для базових потреб. Причому ці гроші мають забезпечити США, Євросоюз та фінансові інституції.

Загроза з Білорусі

Ризик російського наступу з Білорусі на північ України залишається низьким, незважаючи на попередження одного з відомих українських чиновників 20 жовтня про те, що ризик російського наступу з Білорусі зростає. Такі висновки американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як вважають експерти, російські сили не мають спроможності навіть перекрити українські лінії постачання із заходу шляхом наземного наступу. Найближча українська залізниця зі сходу на захід проходить за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота на півночі України та Білорусі роблять маневрену війну через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях надзвичайно складною.

Рашисти тікають із Херсонщини

За наявною інформацією Генштабу ЗСУ, у місті Берислав Херсонської області з 19 жовтня цього року припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади. Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

Тим часом Збройні сили України деокупували вже 88 населених пунктів у Херсонській області.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.