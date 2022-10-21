Обстріл Запоріжжя: ракета С-300 вибухнула біля автівки поліцейських (фото) 

При обстрілі постраждали правоохоронці та пошкоджений автомобіль патрульних

На щастя, всі, хто перебував в машині, вижили

Внаслідок ударів росіян по Запоріжжю, яких було завдано вранці 21 жовтня, було поранено патрульних поліцейських. Ракета вибухнула біля їхнього автомобіля. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

«Сьогодні вранці під час обстрілу окупантами міста Запоріжжя отримали травми четверо інспекторів. Хлопці якраз завершували свою зміну, коли поблизу їхнього автомобіля влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило службовий автомобіль і травмувало патрульних», – розповів Білошицький.

За його словами, патрульні залишилися живими, але отримали різні травми. Нині їм уже надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні російські терористи атакували Запоріжжя ракетами С300. Руйнувань зазнали житловий будинок та об’єкти інфраструктури.