Окупанти гонять на смерть мобілізованих у ОРДЛО музикантів

Донецький музикант Павло Махно, якого окупанти, що страждають від кадрового голоду, кинули під Маріуполь, став черговою жертвою війни

Рашисти мобілізують на території окупованого Донбасу працівників закладів культури

На донбаському фронті російсько-української війни гинуть діячі культури, примусово мобілізовані окупантами до рашистських військ. Про це пишуть місцеві пабліки у соцмережах.

Так, Донецький академічний музично-драматичний театр імені Бровуна повідомив на своїй Facebook-сторінці про загибель концертмейстера Сергія Рудова. Він, як заявили у театрі, «віддав життя за свободу Донецької народної республіки».

Пізніше Telegram-канал «Донбасс рєшаєт» заявив про чергову втрату серед діячів культури окупованих районів Донецької області. Під Маріуполем, мобілізований у ворожу армію, загинув актор естрадно-симфонічного оркестру державного академічного ансамблю пісні та танцю «Донбас» Павло Махно.

Нагадаємо, що, через кадровий голод, на окупованій Луганщині окупанти мобілізують на передову навіть студентів вишів.

А музикантів Донецької філармонії мобілізували, кинувши під Маріуполь, обманом – за словами журналіста Дениса Казанського, людей запросили нібито для зйомок сюжету на телебаченні, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт.