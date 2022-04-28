Окупанти гонять на смерть мобілізованих у ОРДЛО музикантів
Рашисти мобілізують на території окупованого Донбасу працівників закладів культури
На донбаському фронті російсько-української війни гинуть діячі культури, примусово мобілізовані окупантами до рашистських військ. Про це пишуть місцеві пабліки у соцмережах.
Так, Донецький академічний музично-драматичний театр імені Бровуна повідомив на своїй Facebook-сторінці про загибель концертмейстера Сергія Рудова. Він, як заявили у театрі, «віддав життя за свободу Донецької народної республіки».
Пізніше Telegram-канал «Донбасс рєшаєт» заявив про чергову втрату серед діячів культури окупованих районів Донецької області. Під Маріуполем, мобілізований у ворожу армію, загинув актор естрадно-симфонічного оркестру державного академічного ансамблю пісні та танцю «Донбас» Павло Махно.
Нагадаємо, що, через кадровий голод, на окупованій Луганщині окупанти мобілізують на передову навіть студентів вишів.
А музикантів Донецької філармонії мобілізували, кинувши під Маріуполь, обманом – за словами журналіста Дениса Казанського, людей запросили нібито для зйомок сюжету на телебаченні, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт.