Рашисти обманом мобілізували музикантів Донецької філармонії і кинули на передову у Маріуполі

Музикантів, які не мали військового вишколу, кинули до Маріуполя

У Донецькій філармонії обманом мобілізували у так звану «армію ДНР» усіх музикантів. Як повідомив український журналіст Денис Казанський, людей запросили нібито для зйомок сюжету на телебаченні, а на місці оголосили, що їх відправлять на фронт.

Музикантів, які не мали військового вишколу, кинули до Маріуполя, де фактично використовували як приманку для виявлення вогневих точок «Азова».

Деякі музиканти вже загинули. Зокрема відомий джазовий виконавець Микола Звягінцев.

Користувачі соцмереж шоковані. Навіть любителі «русского міра» розуміють, що музикантів просто використали як живе м'ясо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканців анексованого Криму масово запрошують укладати короткострокові контракти з Міністерством оборони РФ. У містах, зокрема у Сімферополі та Євпаторії, масово розклеєні об’яви, що закликають укласти контракт із міністерством оборони РФ.

Також відомо, що через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників. Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Подібні пропозиції почали поширюватися у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.