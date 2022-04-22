Що робити тим, кого мобілізують окупанти

Українцям радять не виконувати незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій радить чоловікам, яких хочуть мобілізувати окупанти, всіляко уникати отримання повістки, а в разі незаконного призову здаватися в полон ЗСУ.

У міністерстві констатували, що російські окупанти буквально полюють на чоловіків призовного віку (він «розширений» – від 18 до 65 років) й силоміць доставляють до «військкоматів». Також рашисти забороняють покидати територію регіону.

Що робити, щоб не потрапити до окупаційного «призовного пункту»?

Передусім треба спробувати використати різні формати саботажу призову:

уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних «військкоматів»;

змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він відомий окупаційній владі;

змініть місце проживання й не повідомляйте про нього;

якщо на вас таки вийшли, не відмовляйтесь прямо від «повинності», а обґрунтуйте причини, чому не можете служити, наприклад, стан здоров’я, релігійні переконання тощо. Причину бажано довести документами, тому підготуйтесь.

Що робити, якщо вас призвали:

за першої безпечної нагоди здавайтеся у полон ЗСУ й повідомляйте, що ви громадянин України. Тоді ви – лише жертва воєнного злочину і згодом повернетесь додому живими;

пам’ятайте: рано чи пізно винні за незаконну мобілізацію вас до ЗС РФ нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ, або у МКС за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту;

не виконуйте незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку ваші дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови примусового призову.

У міністерстві наголосили, що якщо мешканці тимчасово окупованих територій добровільно приєднаються до ЗС РФ в будуть брати участь у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до українського законодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.

Раніше ми вже писали, що у «Л/ДНР» рашисти ловлять чоловіків у автобусах і кидають на війну.

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