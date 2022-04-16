Окупанти на Донбасі мобілізують неповнолітніх – Денісова

Пропаганда та проведення військових навчань щодо дітей проводиться ОРДЛО вже не один рік

Окупаційна влада «Л/ДНР» проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих «патріотичних клубах», до лав незаконних збройних формувань. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За інформацією, отриманою від партнерських правозахисних організацій, які працюють в ОРДЛО, окупанти мобілізують навіть неповнолітніх учасників цих клубів починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, зокрема, Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу «Наследники победы» Територіального штабу м. Комсомольське ГО «Військово-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія», – повідомила Денісова.

За її словами, пропаганда та проведення військових навчань щодо дітей проводиться ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року самопроголошені республіки навчають «випускників», готових брати до рук зброю.

«Пропагуючи вступ до армії цивільного населення, включаючи дітей, тимчасово окупованих територій, РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах», – наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової мобілізації. Завдяки цим «новобранцям» росіяни хотіли укомплектувати 17 своїх стрілецьких полків.

Як раніше повідомлялося, російські військовослужбовці, якими доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують непридатне для використання спорядження.