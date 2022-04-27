На Луганщині окупанти мобілізують на передову студентів вишів

Студентів хапають прямо на вулиці і мобілізують в армію так званої «ЛНР»

Путіну бракує гарматного м’яса

На окупованих територіях Луганщини чоловіків у віці від 18 до 60 років масово примушують воювати на боці росіян.

Низка експертів відмічають, що Росія може оголосити загальну мобілізацію. В іншому випадку окупаційним силам просто не вистачить особового складу.

Утім, загальну мобілізацію у РФ може оголосити лише президент Російської Федерації Володимир Путін. Варто зауважити, що згідно законодавства країни-окупанта загальна мобілізація можлива лише за умови зовнішньої агресії та ведення бойових дій на території Росії. Але наразі подібного наказу немає.

Разом із тим, можу констатувати катастрофічну нестачу живої сили як в окупаційних військ, так і, відповідно, у 1-го й 2-го армійських корпусів так званих «республік».

Заяви Путіна про те, що Росія має достатні сили і кількість професійних військових для виконання поставлених завдань, не відповідають дійсності.

Нагадаю, 19 лютого ватажок терористичного угрупування «ЛНР» Пасічник підписав «указ» про загальну мобілізацію. Згідно «указу», представники окупаційної адміністрації примусово мобілізують чоловіків від 18 до 55 років.

Примітно, що цим же «указом» Пасічник встановив заборону виїзду за межі «республіки» чоловікам призивного віку, навіть на територію Росії. Мобілізуються всі чоловіки від 18 до 55 років, незалежно від наявності у них бойового досвіду та військової спеціальності. Якщо місцевий мешканець не перебуває на військовому обліку і не отримав повістку, але підпадає під вікові критерії, він все одно має прийти у військкомат.

Ухилення від мобілізації передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність. Відповідно до «закону» так званої «ЛНР» «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у «ЛНР» керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності зобов'язані сприяти військовому комісаріату та забезпечувати оповіщення і явку працюючих на цих підприємствах громадян, які підлягають призову, на збірні пункти або у військові частини.

Крім того, посадовці підприємств несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них зобов'язань у галузі мобілізації.

Звертаю увагу, що так звані військкомати розгорнуті й на тих територіях Луганської області, які ще донедавна перебували під контролем ЗСУ. Загарбники вдаються до мобілізації навіть студентів вищих навчальних закладів.

Фактично, окупанти кидають на передову людей, які навіть не вміють тримати зброю, зокрема студентів вишів.

Навіть відомий терорист Ігор Гіркін визнав катастрофічний рівень підготовки мобілізованих з ОРДЛО чоловіків. За його словами, лише половина «рашистів» насправді здатна тримати автомат.

Нагадаю, 9 березня Міністерство оборони РФ визнало, що у війні в Україні беруть участь солдати-строковики. Вартість життя загиблих бійців у Росії оцінили у 5 млн рублів.

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