Через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників

РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів

Росія продовжує вести приховану мобілізацію для продовження війни в Україні. Контракт з армією пропонують підписати боржникам, що мають проблеми з виплатами кредитів та аліментів. Про це повідомляє Головне управлення розвідки Міноборони.

Враховуючи тотальний брак поповнення бойового армійського резерву окупанти вдаються до нових форм прихованої «мобілізації».

«Через небажання резервістів повертатися до лав армії та масової відмови від підписання контрактів, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, сплатою аліментів та інших заборгованостей. При цьому, кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від введених санкцій», – йдеться у повідомленні.

Боржникам пропонують підписати контракт замість списання боргів за кредитами. Подібні пропозиції почали поширюватися у Татарстані, П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України не виключає, що в Росії може бути оголошена відкрита мобілізація для продовження війни.