Окупанти обстріляли та знищили Національний музей імені Сковороди під Харковом

Росіяни обстріляли та знищили Національний музей імені Сковороди під Харковом

Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа

Російські війська під час обстрілу знищили музей Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду будівля почала повністю палати.

«Національний музей Григорія Сковороди був знищений прямим влучанням російської ракети у ніч проти 7 травня. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею», – повідомив Суспільному очільник Золочівської громади Віктор Коваленко.

Нині рятувальники продовжують гасити вогонь.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні.

Музей розташований у с. Сковородинівка. Це був маєток XVIII століття, у якому останні роки свого життя працював та біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї осені в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя з дня народження українського філософа.

Нагадаємо, що окупанти вкрали з Маріупольського художнього музею картини Куїнджі та Айвазовського.