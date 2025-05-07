7 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна лаятися та сваритися

7 травня відзначається День обізнаності про ментальне здоров’я дітей, День поширення інформації про дитячу депресію та Всесвітній день сиріт СНІДу. Віряни вшановують пам’ять мученика Акакія Сотника.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей відзначається щороку 7 травня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров’я дітей і молодих людей.

Цей день відзначається заходами та інформаційно-просвітницькою діяльністю, які підкреслюють важливість комплексного, культурно компетентного, сімейного догляду за дітьми та молоддю з потребами психічного здоров’я. Подія заснована у США, за підтримки Американської психологічної асоціації.

День поширення інформації про дитячу депресію

День відзначається 7 травня та присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему депресії у дітей. Підкреслює важливість розпізнавання ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток.

Відзначення Дня поширення інформації про дитячу депресію було започатковано у зв’язку із стурбованістю проблемами психічного здоров’я, з якими стикаються діти, в тому числі зростанням рівня депресії серед молодих людей. Ця подія повʼязана з проведенням 7 травня також Дня обізнаності про ментальне здоров’я дітей.

Всесвітній день сиріт СНІДу

Традиція відмічати цей день була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International, створеної для підтримки вразливих дітей. Мета акції – привернути увагу громадськості до мільйонів малюків, один або обидва батьків яких померли від захворювання.

Щороку сиротами СНІДу стають 70 тисяч малюків, їхня загальна кількість обчислюється десятками мільйонів. Основними жертвами захворювання стають люди працездатного віку, заробіток яких – єдиний засіб виживання сім’ї. Тому сироти СНІДу повністю залежать від фінансової підтримки з боку держави.

Яке сьогодні релігійне свято

7 травня в церковному календарі – мученика Акакія Сотника. Він є однією з постатей раннього християнства, який жив у III-IV століттях. Він народився в Каппадокії і служив сотником у Мартисійському полку під командуванням Фірма.

Коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій відкрито зізнався у християнстві і був підданий жорстоким мукам. Незважаючи на тортури, він залишався непохитним у своїх переконаннях. Його відданість вірі була настільки сильною, що навіть у в’язниці він відчував надприродну підтримку, коли юнаки з’являлися перед ним, омиваючи його рани та приносячи їжу. Святий Акакій був обезголовлений за наказом правителя Флаккіна 303 року.

Читайте також: Церковний календар на травень 2025 року

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися та сваритися.

Не варто ходити по траві босоніж.

Краще не грати з вогнем і брати в руки гострі предмети.

Не можна зловживати спиртними напоями.

Народні прикмети

Побачити стрижа чи ластівку – до сприятливого дня.

Якщо ввечері на небі веселка, то чекайте на ясну погоду вранці, вранішня веселка, навпаки, – до дощу.

Дощить вночі – до теплого і сонячного вересня.

Уночі місяць червоного кольору – до дощу.

Пам’ятні події 7 травня

1104 – хрестоносці зазнали поразки в битві під Харраном.

1663 – в центрі Лондона відкрився Королівський театр.

1832 – Греція проголосила незалежність.

1861 – штат Теннессі ухвалив рішення про відокремлення від США.

1875 – підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.

1904 – в Російській імперії скасована заборона на друк литовськомовних текстів латинською абеткою (введена в 1864 році).

1917 – Тимчасовий уряд Росії повернув Католицькій Церкві право релігійної проповіді в країні.

1920 – на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.

1937 – Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».

1945 – о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини

1954 – Уряди США, Франції і Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО.

1984 – в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.

1985 – вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

1995 – Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний.

2016 – У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Давид, Іван, Йосип, Михайло, Ніл, Семен, Степан, Ян.