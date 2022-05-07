Війна шпигунів: що пише світова преса

Поки Європа платить за газ у євро, Путін не може отримати доступу до своїх грошей

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 6 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Попередження Банку Англії, що інфляція перевищить 10%, фігурує на багатьох перших шпальтах. Financial Times повідомляє, Банк заявив, що економіка Великої Британії «скотиться до рецесії» цього року, оскільки вищі ціни на енергоносії збільшать інфляцію. Це насамперед пов'язано з агресією Росії проти України та санкціями, що вводяться проти РФ.

Європа

Австрія. Газета Der Snadart вийшла з темою: «6,5 млрд для України». У Варшаві, на міжнародній донорській конференції, збирали гроші на підтримку України. Загалом вдалося акумулювати 6,5 мільярда євро. За даними МЗС, Австрія внесла 42 млн євро.

«Війна шпигунів» – головний заголовок La Repubblica. Розвідка США допомагає українцям знаходити та вбивати ворожих генералів. Це план Байдена щодо ослаблення Москви.

Нідерланди. Газета De Volkskrant: «Поки Європа платить за газ у євро, Путін не може отримати доступу до своїх грошей».

Мільярди євро, які європейські компанії заплатили за російський газ останніми місяцями, схоже, не приносять прямої користі російській економіці. Нинішній режим санкцій заморозив ці гроші для президента Путіна. Доходи від газу знову стануть доступними, якщо буде задоволено його вимогу платити у рублях.

Євро зараз не тече в російську скарбницю, бо всі закордонні активи РФ заморожені. «Газпром» не може обміняти євро на рублі, а потім перевести їх до Росії, тому що центральний банк Росії також перебуває під санкціями. На думку амстердамського професора економіки Сведера ван Вейнбергена, це не означає, що Путін нічого не може зробити із замороженими євро.

«Він може віддати їх як заставу країнам, які не беруть участь у санкціях, наприклад, Китаю; але це складно, і тоді йому також доводиться погоджуватися на суттєву знижку».

У середині квітня Росія відключила газ Польщі та Болгарії, бо вони відмовилися виконати вимогу. Угорщина та кілька німецьких енергетичних компаній заявили минулого тижня, що мають намір виконати платіжну вимогу Путіна.

Німеччина. Газета FAZ: Зеленський запрошує Штайнмайєра, Шольца та весь федеральний уряд». Після більш ніж тритижневого дипломатичного конфлікту між Берліном та Києвом у четвер усе налагодилося. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр три чверті години розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді в Офісі федерального президента заявили, що Зеленський запросив не лише Штайнмайєра, а й канцлера Олафа Шольца та весь федеральний уряд відвідати Київ.

Нині Штайнмайєр не має конкретного плану поїздки. А ось у річницю закінчення Другої світової війни, 8 травня, у Києві чекають на голову Бундестагу Бербель Бас.

Газета Haaretz: «Путін вибачився за нацистські коментарі МЗС, каже Беннет».

Через чотири дні після того, як міністр закордонних справ Сергій Лавров образливо висловився про зв’язки між євреями та нацизмом, президент Росії Володимир Путін вибачився перед прем’єр-міністром Нафталі Беннетом. Сталося це під час телефонної розмови, у якій Путін привітав Беннета з днем незалежності Ізраїлю, ідеться у заяві офісу прем’єр-міністра. Беннетт прийняв вибачення Путіна за слова Лаврова і подякував за «роз’яснення його поваги до єврейського народу та пам’яті про Голокост».

Вибачатися Путіну довелося після заяви Лаврова, що Адольф Гітлер має єврейське коріння і єврейство президента України Володимира Зеленського не означає, що Україна вільна від неонацистських тенденцій. Лавров прокоментував це, коли його запитали, чому Росія сказала, що їй потрібна «денацифікація» України.

США

WSJ. Головний заголовок: «Російські ракетні удари по Україні посилюються». Підпис під фото: Український військовослужбовець у четвер іде поруч із зруйнованим внаслідок обстрілу багатоквартирним будинком у Краматорську на сході України. Росія посилила удари по інфраструктурі, зокрема на заході України, звідки до країни надходить зброя.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки забезпечили Київ даними розвідки, які допомогли українській армії визначити місцезнаходження та знищити кількох російських генералів на території України.

Американці зосередилися на наданні українцям у режимі реального часу інформації про геолокацію та інші деталі російських пересувних командних пунктів (КП), які постійно змінюють свою дислокацію. Українці порівнюють ці відомості зі своїми розвідданими, серед яких і перехоплені розмови російських військових, та організують удари по них, якщо припускають присутність у них офіцерів найвищого рангу.