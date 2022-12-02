Директором театру в Кропивницькому став херсонець з проросійським минулим

У 2012 році В’ячеслав Вандрашек балотувався в депутати ВРУ від партії «Союз»

Директором Кіровоградського академічного обласного театру імені Марка Кропивницького призначили херсонця Вячеслава Вандрашека. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, пише most.ks.ua.

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До цього призначення 39-річний Вандрашек був головним адміністратором Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. До театру прийшов у 2004, спочатку очолював відділ реклами.

У 2012 році В’ячеслав Вандрашек балотувався в депутати ВРУ від партії «Союз» по 183 округу. Партія «Союз» створена в 1997 р. У грудні 2001 року вона приєдналась до партії «Руський блок» – проросійської партії, що діяла в Україні протягом 2002-2013 років.

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У 2013 році «Руський блок» ліквідували шляхом саморозпуску, а наступного року партію заборонив суд.

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