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Директором театру в Кропивницькому став херсонець з проросійським минулим

Юрій Лящук
glavcom.ua
Директором театру в Кропивницькому став херсонець з проросійським минулим
Вандрашек має досвід управлінської роботи
фото із соцмереж

У 2012 році В’ячеслав Вандрашек балотувався в депутати ВРУ від партії «Союз»

Директором Кіровоградського академічного обласного театру імені Марка Кропивницького призначили херсонця Вячеслава Вандрашека. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, пише most.ks.ua.

До цього призначення 39-річний Вандрашек був головним адміністратором Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша. До театру прийшов у 2004, спочатку очолював відділ реклами.

У 2012 році В’ячеслав Вандрашек балотувався в депутати ВРУ від партії «Союз» по 183 округу. Партія «Союз» створена в 1997 р. У грудні 2001 року вона приєдналась до партії «Руський блок» – проросійської партії, що діяла в Україні протягом 2002-2013 років.

У 2013 році «Руський блок» ліквідували шляхом саморозпуску, а наступного року партію заборонив суд.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні.

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

Сьогодні правоохоронці з обшуками прийшли до єпархій Московської церкви у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Цікаво, що Вадим Новинський після санкцій РНБО оголосив себе патріотом України.

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Теги: Кропивницкий театр

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