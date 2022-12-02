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Деокуповані райони Херсонщини отримали генератори та продукти

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Деокуповані райони Херсонщини отримали генератори та продукти
Гуманітарний вантаж зустріли всі мешканці Високопілля
фото: Дніпропетровська ОДА

Після звільнення громади від російських окупантів люди повертаються додому

Влада Дніпропетровщини прозвітувала про гуманітарну допомогу для сусідів з Херсонської області. Про це написав голова Дніпропетровської обладміністрації Валентін Резніченко.

Передали генератори, бензопили та продукти. У наборах борошно, олія, макарони та багато іншого.

«Продовжуємо підтримувати Херсонщину. Відправили кілька вантажівок з найнеобхіднішими нашими сусідами з Високопільської громади. Її росіяни сильно понівечили – зруйнували до 80% оселі та інфраструктури. Після звільнення громади від російських окупантів люди повертаються в селище та село. Їм потрібна наша допомога», – розповів чиновник.

За його словами, гуманітарний вантаж зустріли всі мешканці Високопілля.

Уже готові нові відправлення для Кочубеївської та Бериславської громад.

Нагадаємо, делегація Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої увійшли постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун і голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Гілдінг, відвідала 28 листопада деокупований Херсон.

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Теги: деокупація Херсонщина Дніпропетровщина гуманітарна допомога

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