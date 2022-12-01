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Рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону: загинула одна людина (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону: загинула одна людина (відео)
Рашисти обстрілюють деокуповане місто
фото із соцмереж

При обстрілі Херсона загинула одна людина, ще одну поранили

Російські війська продовжують масовано обстрілювати Херсон і область. Про це повідомляє начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

Як повідомила Лугова, війська окупантів 12 разів за день обстріляли Херсон. При обстрілі загинула одна людина, ще одну поранили.

Раніше Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

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Теги: росія обстріл Херсон окупанти війна

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