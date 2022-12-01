Рашисти сьогодні 12 разів гатили по Херсону: загинула одна людина (відео)

При обстрілі Херсона загинула одна людина, ще одну поранили

Російські війська продовжують масовано обстрілювати Херсон і область. Про це повідомляє начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

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Як повідомила Лугова, війська окупантів 12 разів за день обстріляли Херсон. При обстрілі загинула одна людина, ще одну поранили.

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Раніше Банкова повідомила, скільки жителів Херсона вже з електрикою.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.