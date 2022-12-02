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СБУ затримала у Херсоні російського агента-коригувальника (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
СБУ затримала у Херсоні російського агента-коригувальника (фото)
Фото ілюстративне: ssu.gov.ua

 

Ворожого поплічника виявлено у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні

 

 

СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, повідомила пресслужба СБУ

Отримані відомості окупанти використовували для планування і підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

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Крім того, під час окупації обласного центру затриманий здавав агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО, після чого рашисти проводили масові незаконні затримання і викрадення людей до катівень.

У катівнях окупанти вимагали від потерпілих «зізнання» у сфабрикованих справах. До незгодних застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За даними слідства, поплічником загарбників виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і почав співпрацювати із спецслужбами рф.

З початку квітня цього року він приступив до активного виконання ворожих завдань. Для збору інформації «в темну» використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону. Отриману інформацію агент передавав своєму російському «куратору» через анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили пропагандистські матеріали і символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру.

СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях.

Також СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію. 

 

Теги: війна колабораціонізм СБУ

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