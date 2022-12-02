СБУ затримала у Херсоні російського агента-коригувальника (фото)

Ворожого поплічника виявлено у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні

СБУ затримала у Херсоні російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті. Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, повідомила пресслужба СБУ.

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Отримані відомості окупанти використовували для планування і підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

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Крім того, під час окупації обласного центру затриманий здавав агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО, після чого рашисти проводили масові незаконні затримання і викрадення людей до катівень.

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У катівнях окупанти вимагали від потерпілих «зізнання» у сфабрикованих справах. До незгодних застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За даними слідства, поплічником загарбників виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і почав співпрацювати із спецслужбами рф.

З початку квітня цього року він приступив до активного виконання ворожих завдань. Для збору інформації «в темну» використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону. Отриману інформацію агент передавав своєму російському «куратору» через анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили пропагандистські матеріали і символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником рф.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, митрополит Кіровоградської єпархії Московської церкви отримав підозру.

СБУ провела обшуки в єпархіях Московської церкви у трьох областях.

Також СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.