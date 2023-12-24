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Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму
фото з відкритих джерел

Токмак вже оточений «щурячими норами» окупантів з усіх боків

Російські військові на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці. Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз», – заявив Федоров.

Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової фото 1

За йо словами, Токмак вже оточений «щурячими норами» окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Федоров зауважує, що зараз там суцільні укріплення.

Додамо, що лінія Пантера-Вотан – оборонна лінія, частково збудована німецько-нацистськими військами у 1943 році на Східному фронті.

Нагадаємо, російські загарбники облаштували серйозні укріплення на Запорізькому напрямку, тому спроможності агресора в будівництві інженерних споруд не варто недооцінювати. 

Також Іван Федоров розповів, що російські окупанти готують агентуру у тимчасово окупованому Мелітополі, яка може знадобитися їм під час післяокупаційного періоду. 

Теги: військові Іван Федоров диктатор росіяни

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