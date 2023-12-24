Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової

Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму

Токмак вже оточений «щурячими норами» окупантів з усіх боків

Російські військові на Запорізькому напрямку намагаються побудувати оборону, як нацисти під час Другої світової війни. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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«Росіяни перетворюють окуповані міста на укріплені фортеці. Кремлівський диктатор обрав тактику Гітлера і намагається побудувати оборону по лінії Вотан. Проте нацистам не вдалося утриматися тоді, не вдасться рашистам і зараз», – заявив Федоров.

За йо словами, Токмак вже оточений «щурячими норами» окупантів з усіх боків. Поблизу Мелітополя противник будує окопи не тільки з боку Василівки, а й в стороні Криму. Федоров зауважує, що зараз там суцільні укріплення.

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Додамо, що лінія Пантера-Вотан – оборонна лінія, частково збудована німецько-нацистськими військами у 1943 році на Східному фронті.

Нагадаємо, російські загарбники облаштували серйозні укріплення на Запорізькому напрямку, тому спроможності агресора в будівництві інженерних споруд не варто недооцінювати.

Також Іван Федоров розповів, що російські окупанти готують агентуру у тимчасово окупованому Мелітополі, яка може знадобитися їм під час післяокупаційного періоду.