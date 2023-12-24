В окупованому Токмаку гримить «бавовна»
Вибухи лунають на північній околиці міста
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вранці 24 грудня гримлять гучні вибухи. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За словами мера, «бавовна» лунає на північній околиці Токмака.
«У Токмаку гучно. Схоже, що одразу і «камиш», і «певео», і «сверхзвук» завітали на північну околицю окупованого міста», – написав Федоров о 10:27.
Офіційної інформації щодо наслідків вибухів наразі немає.
Нагадаємо, що в Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, вранці 24 грудня прогримів сильний вибух.
До слова, раніше в окупованому Токмаку вибухи гриміли 5 грудня.
Триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.
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