В окупованому Токмаку гримить «бавовна»

Вибухи лунають на північній околиці міста

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вранці 24 грудня гримлять гучні вибухи. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

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За словами мера, «бавовна» лунає на північній околиці Токмака.

«У Токмаку гучно. Схоже, що одразу і «камиш», і «певео», і «сверхзвук» завітали на північну околицю окупованого міста», – написав Федоров о 10:27.

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Офіційної інформації щодо наслідків вибухів наразі немає.

Нагадаємо, що в Севастополі, що в тимчасово окупованому Криму, вранці 24 грудня прогримів сильний вибух.

До слова, раніше в окупованому Токмаку вибухи гриміли 5 грудня.

Триває 669-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення.