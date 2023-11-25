Федоров назвав кількість цивільних полонених у Запорізькій області

Наразі понад 500 жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області перебувають у полоні

Міський голова Мелітополя Іван Федоров назвав кількість полонених цивільних мешканців тимчасово окупованої Запорізької області. Про це він повідомив в ефірі марафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наразі понад 500 жителів тимчасово окупованих територій Запорізької області перебувають у полоні. Росія відмовляється звільняти як військових, і цивільних.

«За заявами родичів, близькі ці люди перебувають у реєстрах на обмін, але ворог вкрай не бажаючи обмінювати військових та цивільних», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Федоров також зазначив, що на території Росії, включаючи тимчасово окуповані регіони України, судять щонайменше 10 громадян Мелітополя.

«Ми маємо інформацію, що зараз на судових слуханнях перебувають щонайменше десятеро мешканців Мелітополя. Кого судять у Ростові, кого в Москві, кого - на території окупованого Криму», – повідомив Федоров.

За словами Федорова, Росія застосовує ці судові переслідування, щоб спровокувати страх серед мешканців окупованого Півдня, щоб вони перестали чинити опір. По-друге, він вважає, що окупанти намагаються зловити організаторів спротиву.

Крім того, на окупованих територіях студентів псевдомедичних вишів змушують працювати у військових шпиталях та надавати допомогу пораненим російським солдатам. Крім того, в одній зі шкіл учнів закликають обмежити спілкування із друзями на підконтрольній Україні території.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року.

До слова, Комісія з питань встановлення факту полону встановила факт позбавлення волі російськими окупантами стосовно щонайменше 4337 громадян України, серед яких військовослужбовці ЗСУ та цивільні.