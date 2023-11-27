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Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадировців – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Мелітополем сили спротиву підірвали автомобіль кадировців – Федоров
Коли кадировці очікували на підмогу, коли «несподівано» вибухнула їх «Нива»
фото ілюстративне

Кількість жертв наразі встановлюється

Під тимчасово окупованим Мелітополем, в районі селищ а Мирне, партизани влаштували перестрілку з кадировцями та підірвали їх автомобіль. Кількість жертв наразі встановлюється. Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві жителі чули перестрілку. Як з'ясували згодом – між партизанами та окупантами», – зазначив він.

За даними Федорова, опісля кадировці очікували на підмогу, коли «несподівано» вибухнула їх «Нива».  «Автомобіль згорів. Кількість жертв наразі встановлюється», – додав мер. 

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі невідомі отруїли офіцерів ФСБ щурячою отрутою. Офіцери замовили їжу та алкоголь додому в одному із ресторанів міста. Незабаром після спільної вечері їм стало зле, і усі вони були госпіталізовані. Троє постраждалих померли у лікарні, четвертий зараз у реанімації. Для отруєння росіян використувувалася щуряча отрута.

Теги: Рамзан Кадиров автомобіль Іван Федоров Мелітополь партизани

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