Окупанти побудували серйозні укріплення на Запоріжжі: фото підземних бункерів

У мережі з'явилися кадри з облаштуванням російських бункерів на Запорізькому напрямку

За кумедними протитанковими «пірамідками», які агресор масово розставляв на так званій «лінії Суровікіна», окупаційні війська зуміли вирили вкрай серйозні захисні споруди

Російські загарбники обраштували серйозні укріплення на Запорізькому напрямку, тому спроможності агресора в будівництві інженерних споруд не варто недооцінювати. Про це розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак «24 Каналу».

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Виявилося, що за кумедними протитанковими «пірамідками», які агресор масово розставляв на так званій «лінії Суровікіна», окупаційні війська зуміли вирили вкрай серйозні захисні споруди.

На опублікованих в мережі кадрах можна побачити бункери, які розташовані глибоко під землею. Приміщення укріпленні, а на стінах висять портрети очільника Кремля Володимира Путіна та колаборанта Євгена Балицького. Можна побачити, що все обшито деревом, а драбина спрямована вниз, що може свідчити про наявність додаткових кімнат. «Дуже нагадує часи Другої світової», – пояснив він.

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Ступак назвав дієві способи для знищення глибоких підземних бункерів окупантів. З його слів, робота авіації та знищенням ППО противника дозволять ліквідувати глибокі підземні бункери.

Колишній співробітник СБУ зазначив, що Росія дійсно працює над цим, підтягуючи вантажну техніку, до місця, де прагне збудувати нові позиції. Українські військові за відповідної можливості знищують також і бульдозери, екскаватори та вантажівки противника.

«Росія окопується в авральному режимі, але сподіваюся, що в них не вистачить на це часу», – зазначив Ступак.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що російські окупанти готують агентуру у тимчасово окупованому Мелітополі, яка може знадобитися їм під час післяокупаційного періоду.