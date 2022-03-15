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    Події в Україні

    Бійці «Азов» знищили генерал-майора окупаційних військ

    Бійці «Азов» знищили генерал-майора окупаційних військ
    фото з відкритих джерел

    За яких обставин був знищений окупант, не повідомляється

    Бійці окремого загону спеціального призначення «Азов» ліквідували генерал-майора російських військ. Про це повідомляється на сторінці «Азов» Маріуполь у Телеграм.

    «Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине», – написали українські військові.

    Нагадаємо, військові біля Чернігова ліквідували реактивну систему залпового вогню окупантів. Раніше повідомлялося, що сили опору України ліквідували ще одного російського генерала. Мова йде про генерала-майора Андрія Колеснікова. Раніше ми повідомляли, що ЗСУ збили ще одного льотчика, який раніше бомбив Сирію. Військові збили важкий винищувач Су-30СМ, яким керував російський окупант, учасник операції в Сирії, заступник командира 31 ІАП, підполковник 44-річний Олексій Хасанов.

    Нагадаємо, Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В’ячеслава Маклагіна, який брав участь в «операціях» росіян у Сирії.

    Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували високопоставленого російського офіцера Агаркова. Як повідомлялося, під Харковом ліквідували генерал-майора РФ, якого нагородили «за повернення Криму». Також Збройні сили ліквідували наступника Мотороли. Раніше повідомлялося, ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Суховецького.

    Теги: Росія ЗСУ війна Азов військові #stoprussia
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    Бійці «Азов» знищили генерал-майора окупаційних військ