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    Події в Україні

    Бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі

    Були знищені склади з боєприпасами - Бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі
    Були знищені склади з боєприпасами
    фото: Міноборони

    Знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі

    Вранці 19 березня бійці полку «Азов» провели спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Азову».

    «19 березня в ході спецоперації бійцями полку «Азов» було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взвод піхоти. За попередніми даними знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. «Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. До слова, президент Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі