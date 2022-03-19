Бійці «Азову» завдали значних втрат ворогу у Маріуполі

Знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі

Вранці 19 березня бійці полку «Азов» провели спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі. Про це повідомляється у Telegram-каналі «Азову».

«19 березня в ході спецоперації бійцями полку «Азов» було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взвод піхоти. За попередніми даними знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. «Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії. До слова, президент Володимир Зеленський подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами