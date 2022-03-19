Президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами
Місто-Герой і його люди демонструють світові незламність
Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. Президент щиро подякував кожному, хто нині захищає місто від ворога. Про це він говорив у своєму відеозверненні 19 березня.
«Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України», – сказав Зеленський.
Він відзначив захисників:
- 36-та окрема бригада морської піхоти.
- 501-й окремий батальйон морської піхоти.
- 1-й окремий батальйон морської піхоти.
- 12-та бригада Національної гвардії.
- Та окремий загін спеціального призначення «Азов».
«Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну», – наголосив президент.
Також за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України вирішив присвоїти звання Героя України:
- Полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти.
- Майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов». За мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-Героя Маріуполя.
Як повідомлялося, Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.
Напередодні у Маріуполі окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).
До слова, Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять.
Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.
Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).