Президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами

Місто-Герой і його люди демонструють світові незламність

Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. Президент щиро подякував кожному, хто нині захищає місто від ворога. Про це він говорив у своєму відеозверненні 19 березня.

«Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України», – сказав Зеленський.

Він відзначив захисників:

36-та окрема бригада морської піхоти.

501-й окремий батальйон морської піхоти.

1-й окремий батальйон морської піхоти.

12-та бригада Національної гвардії.

Та окремий загін спеціального призначення «Азов».

«Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну», – наголосив президент.

Також за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України вирішив присвоїти звання Героя України:

Полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов». За мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-Героя Маріуполя.

Як повідомлялося, Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

Напередодні у Маріуполі окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

До слова, Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять.

Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.

Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).