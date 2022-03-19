  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами

    &laquo;Вдячний всім нашим захисникам Маріуполя&raquo; - Президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами
    «Вдячний всім нашим захисникам Маріуполя»
    фото: Офіс президента

    Місто-Герой і його люди демонструють світові незламність

    Володимир Зеленський заявив, що Маріуполь переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України. Президент щиро подякував кожному, хто нині захищає місто від ворога. Про це він говорив у своєму відеозверненні 19 березня.

    «Я хочу сьогодні окремо та щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя. Нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України», – сказав Зеленський.

    Він відзначив захисників:

    • 36-та окрема бригада морської піхоти.
    • 501-й окремий батальйон морської піхоти.
    • 1-й окремий батальйон морської піхоти.
    • 12-та бригада Національної гвардії.
    • Та окремий загін спеціального призначення «Азов».

    «Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну», – наголосив президент.

    Також за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України вирішив присвоїти звання Героя України:

    1. Полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти.
    2. Майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення «Азов». За мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-Героя Маріуполя.

    Як повідомлялося, Макрон звернувся до Путіна із вимогою припинити блокаду Маріуполя.

    Напередодні у Маріуполі окупанти розбомбили завод «Азовсталь» (відео).

    До слова, Зеленський пообіцяв прибрати всю бюрократію з митниці: які нововведення впровадять.

    Нагадаємо, в Україні запрацює комплексна програма підтримки для тих, хто втратив житло у війні.

    Крім того, сьогодні Зеленський заявив: настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися (відео).

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов звання героя Володимир Зеленський Україна президент місто окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент подякував захисникам Маріуполя і відзначив їх нагородами