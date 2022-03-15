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    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)

    &laquo;Азов&raquo; під Маріуполем розбив частину 22-ї бригади ГРУ Росії - Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)

    «Азов» під Маріуполем розбив частину 22-ї бригади ГРУ Росії

    фото: Telegram-канал «Азова»

    На південному фронті російсько-української війни був знищений елітний підрозділ Головного управління розвідки Росії

    Під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. Фото результатів бою оприлюднили у Telegram-каналі «Азову».

    «Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії.

    Крім того, «Азов» ліквідував генерал-майора російських військ.

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    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)
    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)
    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)
    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)

    Нагадаємо, що цей генерал-майор став уже четвертим вищим офіцером російських Збройних сил, які загинули на території України під час нинішньої війни. 2 березня ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Андрія Суховецького.

    7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

    А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.

    Читайте також: Бійці «Азова» знищили генерал-майора окупаційних військ
    Теги: ЗСУ ГРУ Азов
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    Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)