Як «Азов» знищив під Маріуполем частину бригади ГРУ Росії (фото)

На південному фронті російсько-української війни був знищений елітний підрозділ Головного управління розвідки Росії

Під Маріуполем полк «Азов» дав результативний бій 22-й бригаді ГРУ Росії. Фото результатів бою оприлюднили у Telegram-каналі «Азову».

«Азовці» знищив чотири БТР та БМП ворога, було ліквідовано 17 військових Головного управління розвідки Росії.

Крім того, «Азов» ліквідував генерал-майора російських військ.

Нагадаємо, що цей генерал-майор став уже четвертим вищим офіцером російських Збройних сил, які загинули на території України під час нинішньої війни. 2 березня ЗСУ ліквідували одного з командувачів 41-ї армії РФ генерал-майора Андрія Суховецького.

7 березня під Харковом був знищений генерал-майор Віталій Герасимов, начальник штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Герасимов брав участь у захопленні Криму 2014 року.

А 11 березня на українській землі убили командувача 29-ї армії Східного військового округу генерала-майора Андрія Колеснікова.