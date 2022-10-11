Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ніч під обстрілами: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ніч під обстрілами: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем (фото)
У результаті обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено десятки житлових будинків
фото: Валентин Резніченко/Facebook

Дніпропетровщина вночі була під масованим ворожим обстрілом

Усю ніч від ворожих ударів потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Ворог гатив «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С», повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин. Енергетики продовжують роботу.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На світанку 11 жовтня російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю.

Теги: Дніпропетровщина обстріл росія окупанти війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артилерія за попередню добу уразила чотири райони зосередження живої сили ворога
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
На місці прильотів піднімається стовп диму
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
Сьогодні, 06:39
П'ять безпілотників було збито над Миколаївщиною вранці 11 жовтня
На світанку окупанти атакували південь України дронами
Сьогодні, 07:30

Події в Україні

В Україні оголошена масштабну повітряну тривогу (карта)
В Україні оголошена масштабну повітряну тривогу (карта)
Ніч під обстрілами: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем (фото)
Ніч під обстрілами: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем (фото)
На світанку окупанти атакували південь України дронами
На світанку окупанти атакували південь України дронами
У російській військовій частині в окупованому Джанкої пролунав вибух
У російській військовій частині в окупованому Джанкої пролунав вибух
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
Віялові відключення триватимуть кілька днів – Укренерго
Віялові відключення триватимуть кілька днів – Укренерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Лукашенко офіційно вступив у війну
249K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
174K
Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців
91K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
40K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
30K
На Київщині та в столиці лунають вибухи (фото, відео)

Новини

ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30
РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
8 жовтня, 13:39

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту