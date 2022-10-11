Ніч під обстрілами: окупанти накрили Дніпропетровщину масованим вогнем (фото)

У результаті обстрілів на Дніпропетровщині пошкоджено десятки житлових будинків

Дніпропетровщина вночі була під масованим ворожим обстрілом

Усю ніч від ворожих ударів потерпали Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Ворог гатив «Градами», «Ураганами», «Торнадо-С», повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За попередніми даними, минулося без постраждалих.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

На Синельниківщині росіяни ударили з «Торнадо-С» по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин. Енергетики продовжують роботу.

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Нагадаємо, триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На світанку 11 жовтня російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю.