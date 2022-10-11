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Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю: перші деталі
На місці прильотів піднімається стовп диму
фото: скріншот із відео

Цілями окупантів стали об’єкти інфраструктури

Російські окупанти знову вдарили ракетами по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури», – написав він у соцмережі.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

Старух закликав мешканців Запоріжжя перебувати в укриттях.

У мережі з'явилися відео, на яких видно стовп диму на місці прильотів.

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Внаслідок масованих ударів було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.

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Теги: Україна окупанти війна обстріл Запоріжжя

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