На світанку окупанти атакували південь України дронами

П'ять безпілотників було збито над Миколаївщиною вранці 11 жовтня

ППО знищили вісім ворожих дронів

У вівторок, 11 жовтня, на світанку на півдні України сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Так, над Одещиною ППО збила три дрони-камікадзе Shahed-136, якими окупанти атакували регіон.

П'ять безпілотників було збито над Миколаївщиною.

Нагадаємо, 10 жовтня російські загарбники атакували північні області та Київщину дронами-камікадзе. Дев’ять Shahed-136 знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Центр». Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками Повітряного командування «Схід» знищено ще чотири Shahed-136.

Минулої доби підрозділами протиповітряної оборони на різних напрямках було знищено 73 повітряні цілі, з них – 46 крилатих ракет та 27 безпілотних літальних апаратів.

Триває 230-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Не досягаючи успіху, ворог завдає ракетних ударів та активно застосовує ударні БпЛА для ураження критичної інфраструктури та густонаселених міст нашої країни. Противник не здатен зупинити успішний контрнаступ Сил оборони на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається залякати та посіяти паніку серед населення України. Мобілізація та перекидання противником резервів, також не дають можливості здолати супротив українських захисників.

Протягом попередньої доби окупанти завдали понад 61 ракетний та 32 авіаційних удари, здійснили близько 92 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.