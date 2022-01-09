Окупанти намагаються створити агентурну мережу серед кримських татар – Чубаров

Правозахисники: цивілізований світ не готовий говорити про захист прав людини у Криму

Російські ФСБ намагається вербувати кримських татар. Для цього у спецслужбі держави-агресорки вдаються до залякувань та застосовують тортури. Про це інформує «Дом».

У Меджлісі переконані, що такі дії – це послідовна стратегія окупантів. Щодо цього напередодні висловився його голова Рефат Чубаров.

Одним із перших публічно наважився розповісти про погрози активіста Наріман Аметов, якого арештували на окупованому півострові. Він опублікував відео, в якому розповів, як окупанти катували його електричним струмом.

Після цього про погрози заявив й Куртумер Чалгозов. 14 грудня до його будинку в окупованому Криму прийшли силовики. Чоловіка відвезли у невідомому напрямку. Чалгоз заявив, що його змушували погодитися на співпрацю з ФСБ. Інакше – від 15 до 20 років у в'язниці за «пришиту» статтю про розбещення неповнолітніх.

«Збільшення кількості катувань свідчить про те, що російські окупанти розглядають тортури як можливість створити агентурну мережу серед кримських татар», – переконаний Чубаров.

«Але своїми мужніми діями як Аметов, так і Чалгозов, не залишили їм жодної надії на це», – наголосив очільник Меджлісу кримськотатарського народу.

Чалгозов розповів, що його прив'язували скотчем до стільця. Він погодився на умови ФСБ, але після цього публічно заявив, що «стукачем не буде».

У двох згаданих випадках окупаційна влада хотіла пов'язати провадження зі справою проти Нарімана Джеляла – першого заступника голови Меджлісу. Його затримали після того, як він повернувся до окупованого Криму з Києва. В українській столиці він брав участь у саміті Кримської платформи. Чоловіка цинічно звинуватили у диверсії.

Захисник Джеляла – Михайло Полозов – закликає до більшого розголосу таких історій, аби привернути увагу міжнародної спільноти. Адвокат стурбований тим, що цивілізований світ не готовий говорити про захист прав людини у Криму. Він застеріг, що такі випадки повторюватимуться, якщо Кремль відчуватиме безкарність.

Раніше, окупанти висунули звинувачення заступнику глави Меджлісу Наріману Джелялову у вчиненні нібито диверсії. Раніше його підозрювали в «пособництві».

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора України взяв на контроль ситуацію із затриманням в окупованому Криму Нарімана Джелялова, заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу. Слідство отримало інформацію, що окупанти катували Джелялова.

4 вересня, у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу. Його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку. Пізніше голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що Наріман Джелялов утримується в будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місті Севастополі».

Глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що затриманого в окупованому Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляова утримували у наручниках, з мішком на голові, а після висунули підозру в диверсії.