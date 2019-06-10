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    Події в Україні

    Окупанти назвали дату запуску потягів Кримським мостом

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    Продаж квитків на поїздки до Криму заплановано з жовтня, за 45 діб до відкриття руху - Окупанти назвали дату запуску потягів Кримським мостом
    Продаж квитків на поїздки до Криму заплановано з жовтня, за 45 діб до відкриття руху

    Потяги з Москви до Сімферополя і з Санкт-Петербургу до Севастополя планують запустити 9-10 грудня 2019 року

    Російські окупанти заявили, що потяги Кримським мостом запустять 9-10 грудня цього року. Про це в понеділок, 10 червня, повідомляє ТАСС з посиланням на відповідь в.о. гендиректора підприємства «Кримська залізниця» Василя Назаряна.

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    Відзначається, що продаж квитків на поїздки до Криму заплановано з жовтня, за 45 діб до відкриття руху.

    «Планується запуск руху поїздів по мосту через Керченську протоку, орієнтовно, 9-10 грудня 2019 року. Відкриття продажу квитків на залізничні маршрути, які проходитимуть через Кримський міст, планується за 45 діб до відкриття руху пасажирських поїздів», - йдеться у відповіді.

    У Кримській залізниці також відзначили, що перші два потяги будуть відправлені у напрямку Севастополь - Санкт-Петербург і Сімферополь - Москва.

    Як повідомлялося, окупанти анонсували запуск пробного поїзда Керченським мостом у серпні-вересні цього року.

    Нагадаємо, рух легкових автомобілів Керченським мосту відкрили 16 травня 2018 року, вантажівки запустили з 1 жовтня.

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